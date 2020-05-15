Пенза, , 15:04 — REGNUM В Пензе компания «Моторные технологии», которая специализируется на разработке оборудования для мойки деталей и агрегатов для небольших автосервисов и крупных промышленных предприятий, организовала производство дезинфицирующих туннелей. Работу опытного образца оценил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 15 мая.

Туннели предназначены для получения мелкодисперсных аэрозолей жидких дезинфицирующих средств, которые обеззараживают верхнюю одежду и открытие кожные покровы. Программное обеспечение, разработанное пензенскими программистами, предусматривает измерение температуры и идентификацию. Запуск автоматический, за счет датчиков движения.

Губернатор выразил уверенность, что региональное дезинфицирующее оборудование будет востребовано. Для пензенских больниц и Дома ветеранов приобретут и установят такие туннели, уточнил Белозерцев.

Новой продукцией уже заинтересованы предприятия из разных регионов страны (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Краснодар), а также Белоруссия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области более 20 предприятий подключились производству по пошиву индивидуальных средств защиты — марлевых повязок и масок из нетканых материалов, халатов, нарукавников и другой необходимой для обеспечения инфекционной безопасности одежды.

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