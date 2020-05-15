Джакарта, , 14:57 — REGNUM Основатель и председатель индонезийского конгломерата Lippo Group Мохтар Риади заявил, что пандемия COVID-19 изменила структуру человеческой жизни, поэтому Индонезия должна объединиться со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), чтобы выжить, сообщает Antara.

«Никто не может предсказать, когда влияние экономического кризиса закончится во всех странах мира, но для того, чтобы Индонезия могла выжить, она должна объединиться со странами АСЕАН, чтобы работать вместе и набраться сил в преодолении будущих проблем», — заявил Мохтар Рияди.

В начале 2020 года торговый баланс Индонезии был положительным и составил 2,6 млрд долларов США, а общий объем экспорта достиг 41 млрд долларов США. Несмотря на это, правительство считает, что состояние экономики в течение 2020 года будет хуже, чем в 2019 году.

Правительство Индонезии выдвигает два сценария. Во-первых, плохой сценарий — это рост экономики на 2,3%. Наихудший сценарий — 0,4%, что ниже прогноза МВФ в 0,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Лондоне представило игру по мотивам COVID-19, чтобы рассказать индонезийским детям в Великобритании и Ирландии о вспышке эпидемии.

Читайте также: Индонезия призывает АСЕАН подготовить дорожную карту занятости

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство Индонезии в Лондоне представило игру по мотивам COVID-19