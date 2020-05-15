Сеул, , 14:59 — REGNUM В первом квартале 2020 года южнокорейская авиакомпания Korean Air зафиксировала убытки в размере 56,6 млрд вон (~$45,8 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Согласно опубликованным данным, продажи компании сократились на 22,7%, до 2,3 трлн вон (~$1,8 млрд), а чистый убыток составил 69,2 млрд вон (~$56,09 млн).

Из-за коронавируса объём пассажирских авиаперевозок сократился, однако объём грузовых перевозок, напротив, вырос на 3,1%.

Отмечается, что ранее компания прогнозировала операционные убытки на уровне 240 млрд вон (~$194,5 млн), однако благодаря увеличению объёмов грузовых перевозок, на которые пришлись 20% продаж компании, больших убытков удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня авиакомпания Korean Air намерена возобновить полёты по 19 международным маршрутам, а с 18 мая — введет масочный режим на внутренних маршрутах.

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