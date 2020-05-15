Тольятти, Самарская область, , 14:58 — REGNUM Остановленное с 29 апреля 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции в РФ производство на заводе АвтоВАЗ будет возобновлено. Об этом 15 мая сообщается на официальной странице профсоюза организации в социальной сети «ВКонтакте».

"Как и в апреле, в связи с вирусной ситуацией работа будет организована по безопасному графику, который исключает скопление большого количества людей в транспорте и на проходных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что начало смен на сборочных линиях и графики работы офисных сотрудников будут разведены по времени.

Первой будет запущена линия по сборке машин на платформе B0 — с 07:00 мск. Линия «Гранта» — с 09:00 мск, а линия «4×4» — с 11:00 мск.

Напомним, по данным на 15 мая текущего года в РФ было выявлено 262 843 случая заражения коронавирусной инфекцией. За весь период зафиксировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.

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