Берлин, , 14:55 — REGNUM Ни одна из стран Европейского Союза не согласна с аргументами компании Nord Stream 2 AG о том, что проект «Северный поток — 2» считается завершённым к 23 мая 2019 года и может быть выведен из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом сообщает 15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA).

В BNA указали, что все страны ЕС могли изучить заявку Nord Stream 2 AG на вывод трубопровода из-под правил директивы. Их позиция учитывалась при принятии решения.

«Ни одно из государств Евросоюза не согласно с аргументацией Nord Stream 2 AG относительно понятия «завершение», — говорится в сообщении регулятора ФРГ.

Реализация проекта до 23 мая 2019 года была необходимым условием, однако он не был завершён, в результате чего заявка отвергнута. Отмечено также, что завершение оценивалось «со строительно-технической точки зрения», а не с «экономически-функциональной», как это сделал заявитель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее BNA отказало компании Nord Stream 2 AG в выведении трубопровода «Северный поток — 2» из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Компания не исключает, что этот отказ будет оспорен.

Читайте также: Регулятор ФРГ отказался освободить «СП-2» от правил Газовой директивы ЕС

Читайте ранее в этом сюжете: Nord Stream 2 AG может обжаловать решение по Газовой директиве ЕС