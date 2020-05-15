Москва, , 14:39 — REGNUM В апреле 2020 года средний чек в России вырос в сравнении с предыдущим месяцем на 31 рубля и достиг 601 рубля. Таким образом, в относительном выражении рост составил 5,4%. Об этом сообщил исследовательский холдинг «Ромир».

По данным экспертов, такие результаты расходятся с традицией последних трёх лет, когда объём покупок, наоборот, сокращался. При этом за год размер среднего чека также вырос: по сравнению с апрелем прошлого года чек вырос 44 рубля или 7,9%.

По мнению экспертов, рост связан непосредственно с режимом самоизоляции — граждане реже стали посещать магазины, а потому и мелкие покупки с низким чеком практически сошли на нет. Кроме того, некоторые домохозяйства закупались «про запас».

Следует отметить, что подобный рост в сравнении с мартом зафиксирован отнюдь не во всех регионах страны. Наибольшие темпы роста эксперты зафиксированы в Москве — 117 рублей против прошлого месяца и 156 рублей против прошлого года, или 15% и 21,1% соответственно.

Также высокие темпы роста наблюдаются в Санкт-Петербурге: 72 рубля (9,8%) против прошлого месяца и 93 рублей (12,9%) против прошлого года. Именно большие города-миллионники стали драйвером роста среднего чека во всех округах (+3,6%).

Города с населением от 500 тыс. человек до 1 млн, наоборот, продемонстрировали падение по сравнению с мартом (-2,5%). С другой стороны, в некоторых регионах наблюдается снижение. Оно фиксируется в Дальневосточном ФО (-2,1%), Южном и Северо-Кавказским ФО (-1,6%).

В целом, именно большие города-миллионники стали драйвером роста среднего чека во всех округах (+3,6%). Города с населением от 500 до миллиона, наоборот, продемонстрировали падение по сравнению с мартом (-2,5%). Стотысячники отметились минимальным ростом среднего чека (+0,8%). В разрезе года все типы городов отметились ростом: +10,1%, +2,7% и +6,1% соответственно.