Тбилиси, , 14:40 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Грузии выбрало компанию, которая предложила самую низкую цену на топливо для фермеров на сельскохозяйственные работы. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба ведомства.

По данным минсельхоза, меморандум на поставку топлива фермерам был подписан с дочерним предприятием Азербайджанской государственной компании SOCAR.

«Меморандум подписали министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили и директор компании SOCAR Georgia Petroleum Леван Гиоргадзе, заместитель министра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили», — говорится в публикации пресс-службы.

Сообщается, что стоимость одного литра топлива для фермеров составит 20 тетри (около 4,5 руб.).

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках помощи по выводу экономики Грузии из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, грузинское правительство приняло программу по поддержке фермеров. В качестве одной из таких мер им планируется отпустить по 150 литров топлива на 1 гектар сельскохозяйственных угодий.