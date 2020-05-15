Симферополь, , 14:34 — REGNUM Ввод в эксплуатацию Крымского моста придал мощный импульс социально-экономическому развитию российского полуострова, по итогам 2018 — 2019 годов экономика республики выросла на 10,7%. Об этом 15 мая на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Два года назад наш президент дал старт автомобильному движению по Крымскому мосту. Ввод в эксплуатацию этого важнейшего объекта транспортной инфраструктуры придал мощный импульс социально-экономическому развитию Крыма. Достаточно сказать, что по итогам 2018 — 2019 годов экономика республики выросла на 10,7%. Особенно позитивно открытие моста повлияло на развитие туризма, торговли, транспорта, агропромышленного комплекса, обрабатывающей промышленности. Выросла инвестиционная активность», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, за два года работы по Крымскому мосту проехало 9,5 млн машин. В том числе свыше миллиона грузовиков и более 120 тысяч автобусов.

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