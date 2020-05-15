Москва, , 14:26 — REGNUM Депутаты Госдумы от «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым предлагают отложить введение обязательной маркировки на фоне спада экономики из-за коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая, соответствующее предложение парламентарии направили секретарю генерального совета партии, члену Совфеда Андрею Турчаку.

Предлагается перенести сроки введения обязательной маркировки для тех групп товаров, для которых ее введение предусматривалось в 2020 году.

То есть речь идет о маркировке табака, сигарет, обуви, молочной продукции, парфюмерной продукции, в частности, духов, а также шин и фототехники.

Меру предлагается включить в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Нормы об обязательной маркировке товаров действуют в России с 2019 года. Отмечалось, что система маркировки нужна для защиты от подделок, а также для того, чтобы лучше собирать налоги.

Отметим, что в России действует также маркировка лекарств.

Вместе с тем перенос сроков обязательной маркировки товаров легкой промышленности в РФ не планируется, об этом говорится в письме департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга, адресованном Русской ассоциации участников фешн-индустрии.

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