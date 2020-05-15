Москва, , 14:29 — REGNUM По итогам апреля 2020 года российские автолюбители купили 5,5 тыс. новых автомобилей премиального сегмента, что на 60% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Больше всего в России было продано премиальных автомобилей немецкого бренда BMW. Всего в апреле было приобретено 1594 автомобиля данной марки, что на 55% меньше результата продаж апреля 2019 года.

Второе в рейтинге самых популярных марок премиум-сегмента в РФ занимает Mercedes-Benz с результатом 1105 проданных авто. Здесь падение продаж составило 68%. Тройку лидеров замыкает японская марка Lexus — 883 единицы (-58%).

Четвёртое и пятое места среди популярных машин премиум-сегмента занимают соответственно Audi (696 ед.; — 47%) и Land Rover (377 ед.; — 54%).

Напомним, в апреле 2020 года объём продаж автомобилей премиум-сегмента упал на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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