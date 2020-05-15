Набережные Челны, Татария, , 14:30 — REGNUM В Набережных Челнах организация «Современные технологии», входящая в состав компании «ТЭМПО», начала выпуск гигиенических масок на автоматических линиях, приобретенных в Китае, сообщает пресс-служба мэрии города.

На налаженном производстве применены полиуретановые полы, благодаря им не появляется пыль, что позволит сертифицировать маски как медицинские. Работы по монтажу и пусконаладке двух линий завершили меньше, чем за месяц. Производственная мощность позволяет выпускать до 45 масок в минуту, при круглосуточном режиме работы одной линии с конвейера выйдут 1,7 млн штук масок в месяц. В компании планируют увечить производственные мощности для выпуска 65 масок в минуту, в месяц можно будет получить 2,2 млн штук защитных изделий с одной линии.

Продукция сертифицирована и отвечает всем санитарным требованиям. Для выпуска изделий используют комплектующие татарского производства. Так, ткань поставляют из особой экономической зоны «Алабуга», полоску для носового фиксатора — нижнекамская компания «Преттль-НК», в Лаишевском районе производят ушную петлю.

На маски уже поступают первые заказы. Помимо отгрузки в аптечные и торговые сети, компания оказала благотворительную помощь городской инфекционной больнице и горбольнице №2. Партия из более чем 20 тыс. масок доставлена в медучреждения.

Кроме защитных масок, на предприятии производят ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы «ТЭМ». Налажен выпуск четырех типов оборудования, один из которых потолочный. Приборы-облучатели применяются для обеззараживания воздуха и предотвращают распространение возбудителей инфекционных болезней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территорию особой экономической зоны «Алабуга», на которой расположено предприятие, доставили из Китая одну из линий по производству масок. В компании «Полиматиз» готовы увеличить выпуск нетканых материалов в 10 раз.

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