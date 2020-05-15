Ростов-на-Дону, , 14:11 — REGNUM В Ростовской области начинают работу постоянно действующие ярмарки. Их в регионе насчитывается 99, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 15 мая.

По имеющимися данным, торговля может быть развёрнута на 99 площадках, включающих около 7 тыс. торговых точек. При этом полноценное функционирование возможно только при соблюдении санитарных требований.

В частности, площадки необходимо оснастить аудиоинформированием о необходимости соблюдения масочного режима и социального дистанцирования, разместить соответствующие плакаты. Кроме того, торговые места необходимо регулярно дезинфицировать и обеспечить посетителей возможностью воспользоваться антисептиком на входе и выходе.

ИА REGNUM напоминает, что наряду с возобновлением ярмарочной деятельности на Дону начнётся работа МФЦ и территориальных центров занятости. Кроме того, жители Ростовской области смогут получить плановую медпомощь.