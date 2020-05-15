Москва, , 14:09 — REGNUM К настоящему времени сдержать более активный рост цен в марте-апреле 2020 года в России на реализуемые товары удалось совместными усилиями, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор НИИ Продовольственной безопасности Михаил Ананьев.

«В том числе в итоге понимания ситуации в стране — сами торговые сети пошли на это, где-то обнуляя торговую наценку на ряд социально-значимых товаров и перекладывания маржинальности на другие, менее необходимые группы товаров.

В результате предпринятых мероприятий рост цен по большинству позиций социально-значимых продовольственных товаров, включая хлеб и хлебобулочные изделия, мясо, рыбу, яйца и другие, индекс потребительских цен был заметно ниже общего индекса.

Также предложения от поставщиков на поставки в торговые сети о повышении отпускных цен по ряду продовольственных категорий на 20−50% начали массово поступать в марте 2020 года.

Однако на данный момент по итогам проведенных переговоров торговых сетей с поставщиками удалось добиться минимального роста закупочных цен в первую очередь по категориям социально-значимых продуктов.

«Время гречки» прошло. Ситуация со стоимостью продукта нормализовалась, что символично ознаменовало конец паники.

Как же будут развиваться события после снятия режима изоляции?

Есть несколько условий, которые в ближайшее время смогут помочь сдержать инфляцию:

-увеличение покупательского спроса, в том числе за счет мер поддержки групп населения;

— увеличение средств в обороте посредством кредитования населения и производственных компаний;

— контролируемые (отпускные цены) на конкретные группы товаров и продукцию.

И, как водится, любые меры могут быть проведены эффективно, только при условии подхода «не для галочки»).

Поэтому и после режима самоизоляции главное сохранить понимание ситуации и сотрудничество всех сторон: государства, ритейла и производителей», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России за период с 7 по 12 мая в среднем не изменились после роста на 0,1% в предыдущую неделю.

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