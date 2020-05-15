Чебоксары, 15 мая 2020, 14:24 — REGNUM В Чувашии два крупных предприятия, включённых в федеральный список системообразующих, выясняют финансовые отношения. РусГидро грозит «возможными рисками» развития ситуации «с непредсказуемым влиянием на экономику и социальную обстановку всего региона» в связи с неплатежами за электроэнергию концерна «Тракторные заводы» (КТЗ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Чувашская энергосбытовая компания» (ЧЭСК, входит в ПАО «РусГидро»).
В ЧЭС заявляют, что неплатежи тракторного концерна «ставят под угрозу надежность и качество энергоснабжения всех потребителей» республики.
И предупреждают:
Отметим, что АО «Машиностроительная-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» и ПАО «Русгидро» включены в список системообразующих предприятий России.