Москва, , 14:07 — REGNUM Коронавирус нового типа представляет значительную угрозу даже при сравнительно лёгком течении болезни. Об этом 15 мая заявил руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора при ДФУ Михаил Щелканов на телеканале «Россия 24».

«Этот вирус способен давать осложнения в форме менингоэнцефалита, он способен поражать непосредственно сердечную мышцу, вызывает сердечно-сосудистые заболевания. Поскольку поражается функциональная ткань лёгких, то даже в случае лёгкого переболевания, средне-тяжёлого, а уж тем более тяжёлого восстанавливаться придётся достаточно долго. Это правда», — заявил Щелканов.

Вирус особенно опасен для спортсменов, певцов, дикторов центрального телевидения, многих людей военных профессий, отметил он.

«Именно не долечиваться, а долго приходить в норму, в рабочее состояние. Но и при любом инфекционном состоянии, особенно поражающих респираторную систему, и после гриппа приходится долго восстанавливаться», — добавил Щелканов.