Москва, , 14:01 — REGNUM Депутаты Госдумы от «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым подготовили предложения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая, соответствующее предложение парламентарии направили секретарю генерального совета партии, члену Совфеда Андрею Турчаку.

Кабинет

Предлагается разработать единую цифровую платформу, где будет размещена вся информация о предусмотренных мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Предполагается в перспективе переходить от заявительной модели оказания помощи субъектам предпринимательства к уведомительной с инфраструктурой в виде портала «Госуслуги» и личного кабинета налогоплательщика.

Вносятся предложения по реформе контрольно-надзорной деятельности.

Маркировка

В числе оперативных предложений — перенос сроков введения обязательной маркировки для тех групп товаров, для которых ее введение предусматривалось в 2020 году. Эта мера нужна для того, чтобы не допустить сбоев из-за последствий снижения деловой активности в период пандемии коронавирусной инфекции, указали парламентарии. То есть речь идет о маркировке табака, сигарет, обуви, молочной продукции, парфюмерной продукции, шин,

Госзакупки

Отдельный раздел предложений касается совершенствования системы государственных закупок. Дополнительные средства, которые бизнес может получить за счет госзакупок и соответствующих государственных контрактов, имеют сейчас принципиальное значение для нормализации деловой жизни. Также для бизнеса чрезвычайно важны гибкость, конкурентность процедур и одновременно отсутствие коррупционных рисков в процедурах государственных закупок.

Страхование

В письме предлагается «пересмотреть активные программы занятости (общественные работы, содействие самозанятости и так далее), которые фактически не менялись с 1991 года, а также начать дискуссию о переходе на страхование от безработицы с соплатежами сторон трудовых отношений».

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