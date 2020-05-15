Сеул, , 14:03 — REGNUM Специалисты Корейского института финансов (KIF) прогнозируют сокращение темпов экономического роста Южной Кореи в 2020 году на 0,5%, сообщает KBS.

Предполагается, что в первой половине года темпы роста сократятся на 0,7%, а во второй половине — на 0,3%.

По прогнозам экспертов, численность занятого населения в стране сократится на 90 тыс. человек, уровень безработицы увеличится на 0,2%, инвестиции в производственные мощности вырастут на 2,9%, а в строительство, напротив, сократятся на 2,2%. Основными факторами спада показателями в первом полугодии станут сокращение потребления в частном секторе и вялый экспорт.

Отмечается, что во вором полугодии ситуация улучшится, однако из-за опасений возникновения второй волны эпидемии стране не удастся достичь «до кризисных» показателей.