Берлин, , 13:54 — REGNUM Оператор проекта «Северный поток — 2», компания Nord Stream 2 AG может обжаловать решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), отказавшего в выведении газопровода из-под действия ограничений Газовой директивы ЕС. Об этом сообщили 15 мая в пресс-службе компании.

Представители Nord Stream 2 AG пояснили, что ждут официального решения для его оценки. Затем будут рассмотрены действия по защите прав компании, в том числе возможное обжалование в судах ФРГ.

«Апелляция возможна в течение одного месяца после принятия решения», — сказали в компании ТАСС.

Отклонение заявки на выведение трубопровода из-под действия обновлённой Газовой директивы ЕС в компании расценили как дискриминацию. Решение, однако, не отразится на достройке трубопровода, заверили в Nord Stream 2 AG.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая BNA опубликовало решение об отклонении ходатайства компании Nord Stream 2 AG на освобождение части «Северного потока — 2», пролегающей в немецких водах, от регулирования.

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