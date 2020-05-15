Симферополь, , 13:57 — REGNUM Крымские чиновники рассказали, какие сферы смогут возобновить свою деятельность с 18 мая, а какие — нет, передаёт 14 мая корреспондент ИА REGNUM.

«После 18 мая в Крыму не смогут возобновить работу места размещения и детские лагеря, предприятия общественного питания, кинотеатры и театры, пункты аренды транспорта, предприятия, организующие выставки, конференции и туристические экскурсии. Также закрытыми останутся образовательные учреждения, кроме автошкол, зоопарки, музеи, детские игровые комнаты, стадионы, ледовые площадки, бассейны и спортзалы, бани, солярии, сауны, торговые объекты площадью более 400 кв. метров, в которых продаются непродовольственные товары», — сообщил на заседании оперативного штаба премьер-министра Крыма Юрий Гоцанюк.

Остальным предприятиям, по его словам, будет разрешено возобновить работу при соблюдении всех эпидемиологических требований и подаче уведомления через портал правительства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму с начала пандемии подтверждено 259 положительных тестов на новую инфекцию. Режим самоизоляции в республике действует до 31 мая.

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