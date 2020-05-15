Симферополь, 15 мая 2020, 13:57 — REGNUM Крымские чиновники рассказали, какие сферы смогут возобновить свою деятельность с 18 мая, а какие — нет, передаёт 14 мая корреспондент ИА REGNUM.
Остальным предприятиям, по его словам, будет разрешено возобновить работу при соблюдении всех эпидемиологических требований и подаче уведомления через портал правительства республики.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму с начала пандемии подтверждено 259 положительных тестов на новую инфекцию. Режим самоизоляции в республике действует до 31 мая.
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