Москва, 15 мая 2020, 13:43 — REGNUM Туристическая индустрия после пандемии коронавирусной инфекции должна сделать определенные выводы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Я думаю, туристическая индустрия тоже будет делать какие-то свои выводы по итогам всей этой ситуации, — сказал Лавров в интервью РБК. — Мы будем готовы тоже в этой работе участвовать».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предложили с 1 июня разрешить туристические поездки внутри страны.
Эксперты считают, что власти прислушаются к этой просьбе, однако на подобный шаг пока не пойдут.
Расширить въездной и выездной туризм до формата, который существовал перед вспышкой коронавируса нового типа, можно с 1 января, считают туроператоры.
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