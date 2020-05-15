Москва, , 13:43 — REGNUM Туристическая индустрия после пандемии коронавирусной инфекции должна сделать определенные выводы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я думаю, туристическая индустрия тоже будет делать какие-то свои выводы по итогам всей этой ситуации, — сказал Лавров в интервью РБК. — Мы будем готовы тоже в этой работе участвовать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предложили с 1 июня разрешить туристические поездки внутри страны.

Эксперты считают, что власти прислушаются к этой просьбе, однако на подобный шаг пока не пойдут.

Расширить въездной и выездной туризм до формата, который существовал перед вспышкой коронавируса нового типа, можно с 1 января, считают туроператоры.

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