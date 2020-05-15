Киев, , 13:26 — REGNUM Группа «Нафтогаз» назначил заместителем руководителя дивизиона «Разведка и добыча» представителя Казахстана Санжара Жаркешова.

Об этом было объявлено сегодня, 15 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

В официальном релизе отмечается, что работал вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана. Кроме того, он работал в частном секторе, разрабатывая и внедряя стратегические проекты для таких, компаний как Exxon Mobil, Shell, Chevron, Ecopetrol, «Газпромнефть», Wintershall DEA.

Согласно источнику, основными задачами Жаркешова будет дополнительное изучение и применение новых технологий добычи газа на существующих истощенных месторождениях, а также увеличение ресурсной базы.

«Мы усиливаем нашу команду специалистами международного уровня, чтобы иметь необходимую экспертизу и применять современные управленческие походы в сфере разведки и разработки месторождений», — заявил глава дивизиона «Разведка и добыча» украинской госкомпании Александр Романюк.

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что Жаркешов — в первую очередь, специалист — производственник высокого уровня по снижению расходов и оптимизации процессов разработки. Основная карьера у него была в США, Ираке, Саудовской Аравии, Венесуэле и Канаде. Вместе с тем источник отметил, что наиболее крепки связи Жаркешова с США, и не исключил, что именно это обстоятельство способствовало его назначению в «Нафтогаз Украины».