Турин, Италия, , 13:26 — REGNUM По данным за март 2020 года, объем продаж продукции итальянской промышленности сократился на 25,8% в сравнении с данными за предыдущий месяц, сообщили в национальной службе статистики Istat в пятницу, 15 мая.

В сравнении с мартом 2019 года объем продаж снизился на 25,2%.

Как сообщалось ранее, в первом квартале 2020 года ВВП Италии снизился на 4,7%. Ожидается, что во втором квартале падение станет значительно более серьезным, поскольку общенациональный карантин был введен лишь в марте.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 14 мая, умерли 31 368 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 262. Днем ранее показатель увеличился на 195. Выздоровели 115 288 человек, за день этот показатель увеличился на 2747 (днем ранее — на 3502). Число подтвержденных носителей увеличилось на 992 (днем ранее — на 888). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 223 096. В настоящее время заражены 76 440 человек — на 2017 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более двух недель.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 2−3% ВВП, полагают эксперты.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане начали получать из бюджета единовременную выплату в 600 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения смягчены, к работе вернулись, по разным оценкам, от 3 до 4 миллионов человек. Заведения общественного питания могут продавать еду на вынос, разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом с соблюдением норм санитарной безопасности. Большая часть ранее введенных ограничений остаётся в силе. Предполагается, что предприятия розничной торговли возобновят работу 18 мая, бары и рестораны — не позднее 1 июня, школы — 1 сентября.