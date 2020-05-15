Москва, , 13:27 — REGNUM Официальный представитель АО «Исузу Рус» на российском рынке объявил об отзыве 60 автомобилей из-за выявленного дефекта. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат модели Isuzu NQR90, FSR34, FVR34, которые были выпущены в 2019—2020 годы.

«Причина отзыва: при производстве ремней безопасности возвратная пружина катушки ремня безопасности из-за некорректного позиционирования исполнительного элемента могла быть некорректно установлена в процессе сборки», — сообщается на сайте службы.

Данная неисправность может привести к тому, что ремень безопасности не сработает и будет заблокирован.

Ранее стало известно, что японская компания Isuzu начала продажи в Таиланде автомобилей D-Max третьего поколения.

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