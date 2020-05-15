Москва, , 13:16 — REGNUM Конец недели ознаменовался некоторым повышением нефтяных котировок. Оторвавшись от уровня $30 нефть марки Brent, цена поднялась к $32, к верхней границе текущего майского диапазона, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Причинами этого стало следующее. В Китае появляются признаки восстановления спроса на сырьё — объём нефтепереработки в апреле 2020 года там поднялся не на 11% по сравнению с мартом и даже на 0,8% по отношению к апрелю 2019 года.

Международное энергетическое агентство (МЭА) скорректировало свою оценку снижения мирового спроса с 9,3 до 8,6 млн барр/сутки в 2020 г.

С другой стороны, есть и свидетельства сокращения добычи. МЭА прогнозирует, что в мае оно уменьшится на 12 млн барр./сутки. В США запасы нефти сократились по итогам недели впервые за последние 15 недель. По новой оценке МЭА, запасы в мире снизятся примерно на 5,5 млн барр./сутки до конца 2020 года.

Однако оптимизм на рынке нефти пока не приводит к пробою вверх важного технического уровня $32,3, преодоление которого открыло бы дорогу к следующему рубежу $36,4.

На стороне продавцов — не только опасение сохраняющегося пока избытка предложения. Но помимо этого, тревогу внушают новые случаи коронавируса в провинциях вокруг Хубэя, а также риторика Трампа по поводу новой «торговой войны» США с Китаем.

Соответственно, на сегодня, 15 мая, вероятно, сохранится текущий диапазон цен в $30,90 — 32,20», — считает эксперт.

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