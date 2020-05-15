Тбилиси, , 13:16 — REGNUM

Регистрация самозанятых — индивидуальных предпринимателей, представителей микробизнеса и малого бизнеса продлится до 1 июля, поэтому все успеют зарегистрироваться в единой системе получателей государственной компенсации, заявили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. Нам удалось все же дозвониться по телефону горячей линии после множества безуспешных попыток.

Проблемы с регистрацией самозанятых в минздраве объясняют перегруженностью самого сайта и советуют не волноваться и попытаться сделать это попозже, так как времени у граждан пока достаточно.

«Если конкретный гражданин не может зарегистрироваться на нашем сайте, значит, никто пока не может. Попробуйте попозже», — посоветовал оператор горячей линии связи и заверил, что компенсации получат все.

Ссылка с сайта минздрава, на которой должны зарегистрироваться получатели компенсации, по-прежнему не работает.

Как известно, решением правительства Грузии, официально трудоустроенные, но не получающие зарплату из-за пандемии коронавируса граждане в течение 6 месяцев будут получать от государства по 200 лари в месяц. Об их регистрации в системе получателей компенсаций должны позаботиться работодатели. Самозанятым же приходится делать это самостоятельно. Им полагается единовременная помощь в размере 300 лари. В общей сложности такую помощь от государства получат немногим более 600 тысяч работников и самозанятых граждан.