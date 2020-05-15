Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Денежные переводы из-за рубежа в Грузию в апреле текущего года составили $79,1 млн, что на $58 млн, или 42,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

По информации Нацбанка Грузии, тенденция уменьшения денежных переводов проявилась уже в марте, когда их объем сократился на $12,5 млн. До этого фиксировался стабильный рост поступлений из-за рубежа.

Особенно резко (на 61,81%) сократились денежные переводы из России, которые в апреле текущего года составили $13,12 млн, в результате чего ее доля в общем объеме денежных переводов понизилась до 16,58%, и она уступила первое место Италии.

Италия с $13,36 млн и долей в 16,9% заняла первую строчку в рейтинге крупнейших партнеров по денежным переводам в Грузию.

Поступления из стран Евросоюза в целом сократились на 34,93%, до $34,66 млн. В частности, переводы из Италии уменьшились на 27,54%, из Греции — на 37,87% ($10,15 млн), из Испании — на 60,42% ($1,59 млн), из Польши — на 41,96% ($1,47 млн), из Франции — на 51,38% ($1,02 млн), и лишь из Германии уменьшились на 0,71%, до $3,73 млн.

Сократились переводы и из других стран: из США — на 33,65%, из Израиля — на 48,41%, из Турции — на 31,39%, с Украины — на 32,17%. И лишь из Азербайджана выросли на 30,47% и составили $2,44 млн.

Уменьшились на 47,7% и денежные переводы из Грузии за рубеж, куда в апреле было перечислено $10 млн долларов, в то время как в апреле прошлого года этот показатель составлял $19,1 млн.