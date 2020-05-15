Москва, , 13:14 — REGNUM Новосибирская компания VIP-Service продает восстановленный суперкар Marussia B2 2014 года выпуска. Объявление о продаже размещено на портале Auto.ru.

Суперкар имеет пробег 10 тыс. км. Цена на него составляет 12,5 млн рублей. Marussia B2 оснастили атмосферником Nissan на 3,5 л мощностью 300 «лошадей». Агрегатируется мотор с «автоматом», а привод у авто задний.

По пожеланию клиента, компания может поменять размерность колес, а также сделать «формульный» одногаечный или «гражданский» пятиточечный крепеж.

Оформление салона, настройки мотора и подвески, дополнительные аэродинамические обвесы, настройку управления спойлером для регулировки прижимной силы на заднюю ось — все это также можно поменять в зависимости от желания заказчика. Автомобиль можно покрасить в любой цвет.

Для того, чтобы произвести все необходимые клиенту правки потребуется несколько месяцев, но до этого покупатель должен внести предоплату в размере 5 млн рублей.

Напомним, российская компания по производству суперкаров Marussia Motors была основана в 2007 году Николаем Фоменко.

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