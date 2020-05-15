Москва, , 13:11 — REGNUM Российский рубль может уйти на выходные в приподнятом настроении. Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«К полудню заключительного рабочего дня недели доллар снижается на 0,5%, сохраняя позиции выше 73 руб., выжидая удачного момента для выдвижения к обозначенному минимуму к 72,63 руб. Евро из-за ослабления EUR/USD уже успел это реализовать и к текущему моменту пытается удержаться выше 79 руб., снижаясь на 0,4%. Однако к концу дня вместе с долларом может опуститься на более низкие уровни.

Подобный прогноз базируются на анализе ситуации на нефтяном рынке, где котировки марки Brent накануне преодолели сопротивление в $29 по сорту Brent и получили отмашку на продолжение импульса вверх. Фундаментальной опорой стал отчет Международного энергетического агентства, который отразил движение рынка к более сбалансированному состоянию спроса и предложения.

Помимо нефти рублю поможет налоговый период. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что российские компании перечислят в бюджет 1,1 трлн руб. На фоне сохранения относительно стабильных настроений на финансовых рынках, которые пока остаются таковыми несмотря на новый этап пикировки США и Китая, способный обернуться эскалацией «торговой войны», рубль может ощущать приток средств нерезидентов в российские ОФЗ.

Накануне доходности гособлигаций установили новые исторические минимумы в ожидании следующего заседания Банка России, где, как ожидается, ключевая ставка может быть снижена вновь на 0,5%.

Тем не менее стоит иметь в виду, что ситуация на внешних рынках в ближайшие недели может измениться из-за активных заимствований минфином США для покрытия существенного дефицита бюджета (ведомство планирует привлечь $3 трлн с июня по август), что может нейтрализовать влияние позитивных факторов, влияющих на рубль на текущий момент», — пояснил эксперт.

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