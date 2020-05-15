Москва, , 13:04 — REGNUM Подводя некоторый итог развитию ситуации вокруг эпидемиологической угрозы в России, можно сказать, что всё в основном было предпринято закономерно и вовремя, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он написал 14 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Удалось главное: растянуть заражение части населения на 40 дней и тем самым разгрузить медучреждения, не дать им коллапсировать, как это случилось в других странах, — написал Мухин. — У России, исходя из её особенного «мобилизационного типа» мышления, оказались достаточно дисциплинированные граждане, так что и карантин был не такой жёсткий, каким мог бы быть, кстати. Теперь же, избежав многих смертей от инфекции, важно не допустить разрастания экономического кризиса — запустить процессы реабилитации максимально быстро, для чего, собственно, глава государства и выдвинул целый ряд требований к правительству и главам регионов».

Как подчеркнул Мухин, «важно ведь не только не умереть от заразы, не менее важно потом не умереть от голода».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Юрия Данилова, если 2020 год окажется неурожайным по разным причинам, Россию ждёт голод.