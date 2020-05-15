Москва, , 13:12 — REGNUM Дилеры китайской компании Chery сделали скидки гражданам России, которые борются с распространением нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Проводимая брендом акция называется «Спасибо от CHERY». Скидка в размере 20 тысяч рублей на все новые модели бренда предоставляется врачам, среднему медперсоналу, фельдшерам, водителям «скорых», санитарам и другому персоналу.

Кроме того, под акцию подпадают военные, сотрудники МЧС, правоохранители и сотрудники Росгвардии. Также скидку могут получить родственники вышеперечисленной категории граждан. При этом родственникам придётся показать подтверждающие документы.

Скидки будут действовать до конца июня 2020 года.

Напомним, в апреле текущего года у российских дилеров в продаже появилась модель Chery Tiggo 8 в комплектациях Active и Family.

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