Москва, , 12:55 — REGNUM Российская Федерация обжаловала решение Апелляционного суда Гааги, который ранее взыскал с РФ $57 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Об этом сообщили в Министерстве юстиции России.

«РФ подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения Апелляционного суда Гааги», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Россия будет последовательно отстаивать свои интересы не только в кассационной инстанции Нидерландов, но и в других юрисдикциях.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации. В Министерстве юстиции РФ заявили о намерении обжаловать это решение в порядке кассации в Верховном суде Нидерландов.

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