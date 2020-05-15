Калуга, , 13:07 — REGNUM В Калуге на заводе Volkswagen ожидается сокращение от 200 до 250 сотрудников. Ранее уже было уволено около 180 сотрудников — это работники с так называемыми срочными договорами. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» «МПРА-Калуга» — первичная профсоюзная организация, представленная на заводе.

По информации профсоюзных активистов, с 12 мая заводчанам предлагают уволиться по программе «добровольного увольнения» за пять-шесть окладов, но если необходимое количество «добровольцев» не наберётся, то тогда Volkswagen вынужден будет запустить процедуру сокращения. Данная программа более выгодна для рабочих в финансовом плане, но, отмечают представители профсоюзной организации, для работодателя это трудоемкая процедура, при которой необходимо соблюсти все тонкости законодательства. В свою очередь, «Программа добровольного увольнения» за несколько окладов позволяет снизить неизбежные судебные риски и сэкономить время для работодателя.

«Профсоюз МПРА хочет предостеречь рабочих от необдуманных решений, не поддаваться панике и давлению со стороны руководителей. Если дело дойдёт до сокращений, то оно будет проходить согласно установленному на заводе положению о сокращении. На весь период сокращения члены профсоюза могут рассчитывать на помощь и защиту со стороны профсоюза, который будет оказывать поддержку каждому, в том числе в ходе судебного процесса», — говорится в сообщении «МПРА-Калуга».

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