Москва, , 12:52 — REGNUM Требования Роспотребнадзора, которые он предъявляет бизнесу, жёсткие и иногда носят формальный характер. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 15 мая заявил на пресс-брифинге «Мониторинг состояния бизнеса в регионах» уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Требования жёсткие и иногда носят формальный характер, — сказал Титов. — Но они всё время говорят, что это рекомендации. На самом деле обязательные требования формируются на региональном уровне. Тем не менее большинство этих рекомендаций воспринимаются как приказ. Парикмахерские, beauty industry, все жаловались на абсолютно неприемлемые требования, когда «одно кресло — одна комната». Мы обратились в Роспотребнадзор, и это требование было снято».

Кроме того, Титов сказал, что, по его мнению, торговые центры могут быть чистыми центрами с наименьшим риском заражения, в то время как на ярмарках или рынках риск заразиться намного выше.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в РФ работу бань и саун, парикмахерских, ремонтных мастерских и других предприятий сферы услуг разрешено возобновить в 36 из 85 российских регионов.