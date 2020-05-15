Москва, 15 мая 2020, 12:52 — REGNUM Требования Роспотребнадзора, которые он предъявляет бизнесу, жёсткие и иногда носят формальный характер. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 15 мая заявил на пресс-брифинге «Мониторинг состояния бизнеса в регионах» уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Кроме того, Титов сказал, что, по его мнению, торговые центры могут быть чистыми центрами с наименьшим риском заражения, в то время как на ярмарках или рынках риск заразиться намного выше.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в РФ работу бань и саун, парикмахерских, ремонтных мастерских и других предприятий сферы услуг разрешено возобновить в 36 из 85 российских регионов.