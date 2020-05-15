Тбилиси, , 12:52 — REGNUM Объем денежных переводов в Грузию из-за рубежа резко упал в апреле. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба грузинского Национального банка.

По данным кредитной организации, общая сумма переводов в Грузию, по сравнению с апрелем прошлого года, снизилась на 42,3% до $79,1 млн. Сильнее всего упал размер денежных переводов из России — на 61,18%.

Российская Федерация традиционно занимала первое место по объему денежных переводов в Грузию, в апреле уступила «лидерство» Италии. Российские переводы в прошлом месяце составили 16,58% от суммы всех отправленных денег, а итальянские — 16,90%.

Стоит отметить, что поступление денежных переводов для Грузии является одним из основных сегментов экономики.