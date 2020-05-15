Москва, , 12:51 — REGNUM Бессрочные облигации АО «Российские железные дороги» на 370 млрд рублей будут размещены в рамках программы облигаций. Об этом говорится в постановлении правительства России.

В документе указано, что принято решение о размещении облигаций РЖД нескольких выпусков серии 001Б. Размещаются облигации без срока гашения с общей суммой до 370 млрд рублей или до эквивалента в иностранной валюте.

Они предназначены для квалифицированных инвесторов — юридических лиц и могут быть досрочно погашены по усмотрению эмитента.

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