Москва, , 12:30 — REGNUM Победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018г.г., — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — член клуба Лидеров России «Эльбрус», эксперт Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Алена Гейдт стала HR-директором АНО «Платформа Национальна технологическая инициатива» и АНО «Университет 20.35».

Победитель конкурса «Лидеры России» Алена Гейдт Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей»

Алена Гейдт более 15 лет является ведущим российским экспертом в сфере трудовых отношений. До нового назначения работала управляющим директором по организационному развитию и управлению персоналом Российского экспортного центра. Должность HR-директора в АНО «Платформа НТИ» и АНО «Университет 20.35» получила по результатам конкурса «Открытый отбор 2020» экосистемы АСИ, старт которого был дан 2 марта. Конкурс проходил 1,5 месяца в 3 этапа. Всего на позицию HR-директора платформы НТИ и Университета 20.35 поступило 273 заявки.

«В позиции HR-директора платформы НТИ и Университета 20.35 планирую заниматься вопросами кадровой политики, организационного развития и организации полного HR-цикла для развития Национальной технологической инициативы», — рассказала HR-директор АНО «Платформа НТИ» и АНО «Университет 20.35» Алена Гейдт, — «Платформа НТИ и Университет 20.35 — это уникальные некоммерческие организации, созданные для вовлечения людей в развитие компаний, которые стремятся стать лидерами на принципиально новых технологических рынках. Участники конкурса «Лидеры России» — 100% наша аудитория, потому приглашаю лидеров и всех заинтересованных профессионалов к сотрудничеству в рамках существующих и перспективных проектов технологического развития».

Победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018г.г. активно участвует в работе клуба Лидеров России «Эльбрус» и различных активностях платформы «Россия — страна возможностей».

«Конкурс «Лидеры России» открыл новые возможности: дал уникального наставника — Председателя Банка России Эльвиру Набиуллину, с командой которой я продолжаю взаимодействовать по совместным проектам. С помощью образовательного гранта, полученного после победы в конкурсе, я прошла обучение в МШУ СКОЛКОВО по программе Master in Public Strategy, и теперь мой осознанный выбор — профессиональная реализация в проектах общественного развития, к которым, безусловно, относится АНО «Платформа НТИ» и Университет 20.35. И, конечно, уникальный нетворк финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» — это постоянно повышающаяся планка к себе в результате общения с умными, амбициозными, разносторонними, совмещающими карьеру, социальные проекты и личную самореализацию лидерами», —добавила Алена Гейдт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за два года проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 150 «Лидеров России».