Ростов-на-Дону, , 12:28 — REGNUM В Ростовской области тысяча обманутых дольщиков получат помощь властей согласно условиям подписанного соглашения о софинансировании восстановления прав жертв строительных пирамид. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Документ предполагает подключить механизмы фонда защиты прав дольщиков, с помощью которых на первом этапе будут достроены квартиры или предоставлены компенсационные выплаты гражданам в 21 долгострое.

«При помощи региональной поддержки достраиваются десять многоквартирных домов, семь из них должны быть готовы к концу этого года. На 2020−2021 годы в региональном бюджете предусмотрено на завершение и ввод проблемных домов 2,3 млрд рублей», — уточнил глава региона Василий Голубев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области в 2019 году ключи от квартир получили более 1 тыс. дольщиков. Полностью решить проблему долгостроев планируется до конца 2021 года.

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