Москва, , 12:28 — REGNUM Жители России подали уже 5,3 млн заявок на 7,5 млн детей на единовременное пособие в размере 10 тыс. рублей. Об этом заявил вице-премьер — РФ Дмитрий Григоренко.

«5,3 млн заявлений на 7,5 миллиона детей подано. Это очень востребованная мера», — сказал он на совещании о социально-экономической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая президент России Владимир Путин объявил о реализации новых мер поддержки для граждан и бизнеса в условиях пандемии.

В частности, всем семьям, где есть дети в возрасте от трёх до 16 лет, назначена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на одного ребёнка. На эти цели планируется направить порядка 200 млрд рублей.

Читайте также: Самоизоляция в РФ: как мы выживаем в новых реалиях — все новости