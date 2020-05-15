Москва, , 12:22 — REGNUM По итогам отборочного тура в специальный этап международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge «Лига Лидеров России» прошла 21 команда из 40, состоящая из суперфиналистов и победителей специализаций конкурса «Лидеры России 2020». Эксклюзивный образовательный проект был организован РАНХиГС совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» при поддержке клуба Лидеров России «Эльбрус».

В связи с пандемией коронавирускной инфекции отборочный тур специального этапа «Лига Лидеров России» в этом году прошел в онлайн-режиме. В рамках веб-конференции на тему «Принятие бизнес-решений в условиях экономической турбулентности: взгляд лидеров» участники образовательного проекта защищали презентации своих игровых команд перед членами жюри и рассказали о результатах управления виртуальными компаниями в сложных экономических условиях, максимально приближенных к реальной ситуации в России и в мире. Перед командами была поставленная задача — спасти виртуальную компанию малого бизнеса от краха в условиях экономической турбулентности.

«Этот формат нетворкинга был очень полезен для участников. Команды принимали эффективные управленческие решения и успешно управляли бизнес-процессами своих компаний в сложной виртуальной реальности. Участникам пришлось выработать новую рыночную стратегию, найти точки роста и вести накаленную конкурентную борьбу. Большая часть команд смогла не только удержать компанию «на плаву», но и показать отличный результат по чистой прибыли. Уверен, ряд представленных кейсов можно будет применить и в реальной практике»,-рассказалруководитель проекта Global Management Challenge в России и СНГ, директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко.

Эксперты жюри, среди которых были руководители региональных центров «Мой бизнес», действующие предприниматели, финалисты и победители конкурса «Лидеры России», оценили выступления и выбрали команды участников, которые лучше всего справились со своим заданием. В веб-конференции в качестве гостей также приняли участие: Иван Сафронов — директор АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области», Ирина Тихомирова — генеральный директор АО «Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа», Оксана Стуковина — руководитель центра «Мой Бизнес» Ростовской области, Семён Синицын — трехкратный финалист национального этапа Global Management Challenge и суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020»; Руслан Сагитов — мировой чемпион Global Management Challenge и полуфиналист конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г.; Дмитрий Фёдоров — победитель национального этапа Global Management Challenge и суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020».

Для участия в специальном этапе чемпионата было подано 200 заявок из 46 регионов России. Суперфиналисты и победители специализаций объединились в 40 команд. Наибольшее число регистраций поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской, Томской и Челябинской областей, а также Ставропольского края, Республики Татарстан и Республики Дагестан.

Специальный этап Global Management Challenge «Лига Лидеров России"направлен на проверку уровня бизнес-мышления, управленческого мастерства и антикризисного менеджмента суперфиналистов и победителей специализаций конкурса «Лидеры России 2020». Участие в чемпионате позволяет им развивать личностные и управленческие компетенции, а формат командного соревнования дает опыт работы с другими успешными участниками конкурса и укрепляет горизонтальные связи.

Лучшие команды образовательного проекта получат возможность принять участие в национальном финале чемпионата Global Management Challenge осенью 2020 года в Москве, а также получат сертификаты в области стратегии и управления бизнесом. Global Management Challenge аккредитован EFMD (Европейский фонд развития менеджмента) как высокотехнологичный инструмент для обучения и оценки управленческих и бизнес-компетенций, в том числе в формате онлайн-курса (EFMD EOCCS).

В прошлом году специальный этап чемпионата проводился для полуфиналистов, финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» первого и второго сезона. 7 лучших команд конкурса «Лидеры России» соревновались за звание лучших управленцев страны на национальном финале Global Management Challenge 2019 в Екатеринбурге. Один из полуфиналистов конкурса «Лидеры России» в составе российской команды был удостоен титула мирового чемпиона.