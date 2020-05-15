Уфа, , 12:21 — REGNUM 24 детских дошкольных учреждения будут сданы до конца текущего года в Башкирии. Об этом 15 мая сообщил глава республики Радий Хабиров в социальной сети.

По его словам, сейчас в республике строят 24 детских сада, которые будут введены в эксплуатацию в 2020 году. Из них два детских дошкольных учреждения (в общем на 240 мест) возводятся в Давлеканово. В них будут работать и ясельные группы. Это будут современные детские сады с кабинетами логопеда, психолога, спортивными и физкультурными залами, отметил он.

Радий Хабиров отметил, что после введения этих двух детских садов в эксплуатацию, в этом городе будет полностью ликвидирована очередь в детские сады.

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