Краснодар, , 12:13 — REGNUM Около девяти тысяч заявок от граждан и предпринимателей на предоставление кредитных каникул одобрено в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе администрации края. Право на отсрочку уплаты процентов и основного долга получили граждане и бизнес, пострадавшие из-за коронавируса. Как сообщил вице-губернатор Игорь Галась, на данный момент одобрено более половины заявок на предоставление кредитных каникул одобрены.

«Мы следим за ситуацией, мониторим причину отказов. Среди основных причин — неподтверждение снижения доходов, предоставление неполного пакета документов», — добавил Игорь Галась.

Так, с начала апреля в банки было направлено около 12 тысяч заявлений на предоставление кредитных каникул от физических лиц — как на ипотеку, так и потребительские и автокредиты. На данный момент одобрено 6 тыс. 870 заявок.

От представителей малого и среднего бизнеса в банки было направлено 2 тыс. 637 заявок. Положительные решения были приняты по 1 тыс. 937 заявкам. Решения об отказе, пояснили в пресс-службе администрации региона, связано с несоответствием виду деятельности.

Добавим также, что 11 банков в регионе осуществляют выдачу кредитов предпринимателям под 0% на выплату заработной платы. От юрлиц и ИП поступило более 1200 заявок на 2,7 млрд рублей, одобрено свыше 600 заявок на сумму 1,6 млрд рублей, выдано 198 кредитов более чем на 500 млн рублей.