Сеул, , 12:00 — REGNUM Операционные убытки южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines в первом квартале 2020 года составили 208,2 млрд вон (~$169,2 млн). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, продажи компании сократились на 21,5%, до 1,1 трлн вон (~$894 млн), чистый убыток составил 549 млрд вон (~$446 млн).

Известно, что сокращение финансовых показателей связано с закрытием международных маршрутов и спадом спроса из-за распространения коронавирусной инфекции. В первом квартале года коэффициент использования авиапарка компании сократился до 8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года компания намерена возобновить перелёты по 13 международным маршрутам и увеличить число рейсов в Юго-Восточную Азию.

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