Москва, 15 мая 2020, 11:53 — REGNUM Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей начал мониторить ситуацию с предоставлением предпринимателям прямых субсидий. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 15 мая заявил на пресс-брифинге «Мониторинг состояния бизнеса в регионах» уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство России выделило более 81 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего в период эпидемии, объявленной в связи с распространением коронавируса.