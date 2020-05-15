Москва, , 11:53 — REGNUM Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей начал мониторить ситуацию с предоставлением предпринимателям прямых субсидий. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 15 мая заявил на пресс-брифинге «Мониторинг состояния бизнеса в регионах» уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Ещё одна мера поддержки, которую мы начали мониторить уже с этой недели, это прямые субсидии в размере МРОТ, которые сегодня должны быть предоставлены всем субъектам предпринимательской деятельности, — рассказал Титов. — Мы по результатам предварительного анализа, проведённого аппаратом уполномоченного можем сделать вывод, что данными мерами поддержки смогут воспользоваться лишь 28,4% предпринимателей от общего количества МСП».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство России выделило более 81 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего в период эпидемии, объявленной в связи с распространением коронавируса.