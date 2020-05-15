Калининград, , 11:55 — REGNUM Калининградский завод «Автотор» в 2020 году намерен уменьшить количество собираемых автомобилей в среднем на 40%, заявил глава автокомпании Владимир Щербаков в интервью РБК.

«В этом году общее снижение будет в первой половине года на 30% где-нибудь. Вторая половина года — процентов 50. В среднем — 40%», — сообщил Щербаков.

Он подчеркнул, что основной проблемой компании стала неопределенность на авторынке из-за пандемии нового коронавируса, которая удерживает потребителей от совершения крупных покупок.

Щербаков также отметил, что если в России не пересмотрят недавно принятые условия возмещения утильсбора, то проблемы у автопредприятия появятся уже в 2021 году, так как прямой импорт машин станет выгоднее, чем их производство в РФ.

Напомним, 29 апреля текущего года на автозаводе «Автотор» в Калининграде были собраны первые серийные BMW X6.

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