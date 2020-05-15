Москва, , 11:49 — REGNUM Российская государственная компания «Роснефть» полностью прекратила свою деятельность в Венесуэле, заявил глава компании Игорь Сечин.

«Во II квартале 2020 года компанией была закрыта ранее объявленная сделка по передаче компании, на 100% принадлежащей правительству РФ, всех активов в Венесуэле», — сказал Сечин, слова которого приводит пресс-служба «Роснефти».

По его словам, речь идет в том числе о доли участия в Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных компаниях, коммерческих и торговых операциях.

Как сообщало ИА REGNUM, «Роснефть» являлась крупнейшим иностранным инвестором в Венесуэле, совместно с венесуэльской корпорацией PDVSA она занималась разведкой и добычей нефти в стране.

В конце марта стало известно, что в компании приняли решение прекратить свою деятельность в этой стране

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