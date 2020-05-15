Лондон, , 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая. Это следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.

Так, по данным на 9:02 мск нефть Brent торговалась на отметке $32,13 за баррель, а в 11:37 мск — на отметке $32,23, что составляет +3,53% к уровню закрытия предыдущих торгов.

Нефть WTI с поставками в июле торгуется на уровне $28,61 за баррель. Она выросла в цене на 2,62% относительно уровня закрытия предыдущих торгов.

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