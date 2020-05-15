Киев, , 11:37 — REGNUM Министр экономики Украины Игорь Петрашко заявил, что 500 тыс. новых рабочих мест, о которых ранее заявляли власти, специально и прямо сейчас создавать не будут.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».

Петрашко заявил, что это «неправильная интерпретация» и напомнил, что по официальным данным, на Украине сейчас нет 500 тыс. безработных.

«Места создаются под конкретного человека и это процесс, который всегда происходит. То есть, Украина не может иметь нулевой безработицы никогда. И в Евросоюзе, и в США есть естественный уровень безработицы. И поэтому мы не ожидаем, что у нас будет ноль людей в центрах занятости. Это невозможно», — сказал Петрашко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о программе создания 500 тысяч рабочих мест.

«Есть четкое понимание, в каких областях мы будем создавать эти 500 тыс. рабочих мест. Есть соответствующая программа, в которой четко по отраслям разложено, где мы будем создавать рабочие места», — заявил он, подчеркнув при этом, что данные рабочие места не будут созданы за один день.

По состоянию на 4 мая на Украине официально зарегистрировано 456,8 тыс. безработных, что на 48% больше, чем на соответствующую дату прошлого года.