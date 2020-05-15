Брюссель, , 11:35 — REGNUM Бельгийские монахи из ордена цистерцианцев, известные на весь мир производством одного из лучших в Бельгии сортов пива, вновь открыли свое производство. Об этом 15 мая сообщает Reuters.

Тем не менее, монахи пока смогут удовлетворять спрос лишь местного населения, по причине карантинных мер, введенных для сдерживания угрозы распространения коронавирусной инфекцией.

«Сейчас мы можем продавать пиво только на бельгийском рынке, так как границы закрыты, но мы знаем, что наша продукция пользуется большим спросом и за рубежом», — отметил в комментарии агентству один из монахов, брат Готфрид.

Вечером, 14 мая монахи аббатства Сен-Сикстус выставили на онлайн продаже 6 тыс. ящиков пива. Клиенты приезжают на автомобилях и ждут пока их обслужат, они не имеют право покидать транспортное средство.