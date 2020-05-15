Москва, , 11:29 — REGNUM В РФ банки часто отказывают предпринимателям в выдаче кредита на выплату заработной платы. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 15 мая заявил на пресс-брифинге «Мониторинг состояния бизнеса в регионах» уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Работа, которую мы проводим, это также контрольная закупка за нулевым процентным кредитом на выплату зарплат сотрудникам. Это уже третий этап этой контрольной закупки. Она была проведена с 27 апреля по 8 мая. Проведена она была 35 регионах. И в 12 банках. Мы отслеживали 122 заявки. Из них 44 одобрено. Чуть больше 30%. Одной трети. 34 заявки по-прежнему на рассмотрении. 34 — одна четверть — отклонена. 10 заявителей сами отказались от дальнейшей работы, — рассказал Титов. — Какие тенденции по этому кредиту? Очень много сегодня отказов, потому что предприниматели работают меньше года. То есть банки выдвигают дополнительные требования насчёт срока действия компании. Мы видим затягивание рассмотрения заявок».

Как пояснил Титов, например, в Рязанской области четыре заявки рассматривались с 6 апреля, и до сих пор нет ответа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России отмечается рост числа компаний, которые переводят своих сотрудников на минимально возможную заработную плату.