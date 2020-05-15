Москва, , 11:26 — REGNUM Министерство обороны России объявило крупный тендер на закупку автомобильных шин для военной автотехники. Поставщика выберу в рамках закрытого аукциона 28 мая 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена закупки — 180 849 895 рублей. Приём заявок начат 15 мая 2020 года. Закупка будет оплачена из федерального бюджета.

«Закупка осуществляется по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», — отмечается в документации.

Автомобильные шины 425/85R21 планируется закупать в два этапа — с поставкой до 10 ноября 2021 года и до 10 ноября 2022 года. Аванс по контракту составит 30%.